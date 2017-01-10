У Полтаві з дахів будинків знімають бурульки та “снігові шапки” (ФОТО)
У зв’язку з надмірними снігопадами, які тривають у перші дні січня, на покрівлях будинків відбулося суттєве нагромадження глиб із снігу.
Управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету спільно із аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення Державної служби НСУ в Полтавській області організовано роботи щодо прибирання снігових “шапок” із покрівель.
10 січня такі роботи виконувалися на вулиці Соборності, повідомляють у міськраді.
Управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення звертається до полтавців та гостей міста бути особливо уважними, обережним та дотримуватися основних правил безпеки:
– проходячи повз будинки, необхідно впевнитись у відсутності загрози падіння снігових наростів з дахів будівель, балконів та інших навісів;
– не ходити близько під дахами будівель, а також під балконами;
– не ігнорувати попереджувальні стрічки, якими огороджені місця з високою імовірністю падіння снігу та льоду, при можливості, обходити такі місця.
Шановні полтавці! Бережіть життя та здоров’я своє та своїх рідних!
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