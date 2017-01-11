2017 01 11 12:37:54

У Полтаві з дахів будинків знімають бурульки: де комунальники працюватимуть сьогодні

У зв’язку з надмірними снігопадами, які тривають у перші дні січня, на покрівлях будинків відбулося суттєве нагромадження глиб із снігу, а внаслідок перепаду температур – утворилися бурульки, які при падінні становлять загрозу для життя людей.

Комунальні служби міста продовжують роботи по зняттю бурульок та снігових «шапок» з дахів будинків.

На сьогодні, 11 січня, заплановані роботи за наступними адресами:

вул. Соборності, 60

вул. Івана Мазепи, 26, 14

вул. Степана Халтурина, 13

вул. Зигіна, 38, 28

У розділі “Полтавцям до відома” розміщений повний перелік будинків, з дахів яких можливе падіння снігу та бурульок.

Мешканців та гостей міста просять бути обережними та уважними!