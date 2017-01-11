У Полтаві з дахів будинків знімають бурульки: де комунальники працюватимуть сьогодні
У зв’язку з надмірними снігопадами, які тривають у перші дні січня, на покрівлях будинків відбулося суттєве нагромадження глиб із снігу, а внаслідок перепаду температур – утворилися бурульки, які при падінні становлять загрозу для життя людей.
Комунальні служби міста продовжують роботи по зняттю бурульок та снігових «шапок» з дахів будинків.
На сьогодні, 11 січня, заплановані роботи за наступними адресами:
вул. Соборності, 60
вул. Івана Мазепи, 26, 14
вул. Степана Халтурина, 13
вул. Зигіна, 38, 28
У розділі “Полтавцям до відома” розміщений повний перелік будинків, з дахів яких можливе падіння снігу та бурульок.
Мешканців та гостей міста просять бути обережними та уважними!
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