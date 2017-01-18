У Полтаві встановлять меморіальну дошку воїну-афганцю Олександру Бідному
Під час засідання виконавчого комітету під головуванням міського голови Олександра Мамая прийняли рішення про встановлення меморіальної дошки воїну-афганцю Олександру Бідному. Про це повідомили у Полтавській міській раді.
З метою гідного вшанування пам’яті полтавця Олександра Бідного, який героїчно загинув під час виконання військового обов’язку в республіці Афганістан у 1983 році, виконавчий комітет прийняв рішення про встановлення меморіальної дошки полеглому герою. Так, Громадській організації «Полтавська районна спілка ветеранів Афганістану (учасників бойових дій)» надано дозвіл на розміщення меморіальної дошки на фасаді Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №27 (вул. Європейська, 60), в якій навчався загиблий.
Після завершення робіт по встановленню дошки Олександру Бідному, її балансоутримувачем буде КЗ «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27 Полтавської міської ради Полтавської області».
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