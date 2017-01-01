2017 01 01 22:00:47

Увечері в Полтаві відбулася смолоскипна хода з нагоди 108-ї річниці з дня народження провідника українських націоналістів Степана Бандери.

Як повідомили організатори заходу з ВО “Свобода” і осередку “Соколу”, до акції долучилися понад сотню небайдужих містян і представників патріотичних організацій та воїнів АТО.

Колонна розпочала рух о 18:00 біля переходу “Злато Місто” центральною вулицею, запаливши смолоскипи.

“Щороку 1-го січня Полтава смолоскипним ходом вшановує великого націоналіста і державника. Нагадуємо місту й Україні загалом, що є постаті, гідні люди, політики, які поклали свої життя за українське майбутнє. На жаль, нині у провладних елітах достойних осіб небагато. Але якщо ми триматимемо його прапор, поширюватимемо його ідеї серед українців, то саме з мас і вийде новий Бандера”, – зазначив голова Полтавської міської організації ВО “Свобода” Юліан Матвійчук.

Колона попрямувала до пам’ятника Іванові Мазепі, скандуючи патріотичні гасла: “Бандера, Шухевич – наші герої! Вони воювали за нас із тобою!”, “Бандера, Шухевич – герої України!”, “Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам!”, “Пам’ятай, чужинець, тут господар – українець!”, “Степанові Бандері – слава!”, “Наша країна – наші герої!”. Вшанували загиблих на східному фронті героїв Небесної гвардії, Небесної сотні, усіх борців за волю України.

Також активісти запалили димові шашки у підтримку політв’язнів.

Марш завершився загальним віче.