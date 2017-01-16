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Культура, Полтавщина, Суспільство



2017 01 16 09:51:38

У Полтаві відбулися Маланчині вечорниці для молоді з особливими потребами (ФОТО)

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13 січня у літературно-меморіальному музеї Івана Котляревського працівники та волонтери центру соціальних служб організували для молоді з особливими потребами традиційну святкову програму «Маланчині вечорниці».

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Зі словами привітання до присутніх звернулася директор центру Ольга Буднікова:

– Під час новорічних та різдвяних свят ми проводимо цілу низку заходів для дітей та молоді з особливими потребами. Цикл відповідних заходів триватиме аж до Водохреща. Сьогодні на свято завітало понад шістдесят молодих людей. Дуже важливо, щоб вони зустрічалися, спілкувалися та товаришували.

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Цього дня усі присутні поринули у незабутню і дружню атмосферу. Молодь була не просто глядачами, а й брала активну участь у заході – розповідала щедрівки, ділилася своїми знаннями про свято Маланки і Василя, ворожила. Про це повідомили у Полтавській міській раді.

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Яскравих барв на святі додали виступи вихованців творчої студії Наталії Май та художні колективи міста «Країна мрій» та «Хеппі кідс».

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Організатори заходу подбали про те, щоб кожен учасник отримав подарунки від міської влади, насолодився мистецтвом, поспілкувався із своїми друзями.

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