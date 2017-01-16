2017 01 16 09:51:38

У Полтаві відбулися Маланчині вечорниці для молоді з особливими потребами (ФОТО)

13 січня у літературно-меморіальному музеї Івана Котляревського працівники та волонтери центру соціальних служб організували для молоді з особливими потребами традиційну святкову програму «Маланчині вечорниці».

Зі словами привітання до присутніх звернулася директор центру Ольга Буднікова:

– Під час новорічних та різдвяних свят ми проводимо цілу низку заходів для дітей та молоді з особливими потребами. Цикл відповідних заходів триватиме аж до Водохреща. Сьогодні на свято завітало понад шістдесят молодих людей. Дуже важливо, щоб вони зустрічалися, спілкувалися та товаришували.

Цього дня усі присутні поринули у незабутню і дружню атмосферу. Молодь була не просто глядачами, а й брала активну участь у заході – розповідала щедрівки, ділилася своїми знаннями про свято Маланки і Василя, ворожила. Про це повідомили у Полтавській міській раді.

Яскравих барв на святі додали виступи вихованців творчої студії Наталії Май та художні колективи міста «Країна мрій» та «Хеппі кідс».

Організатори заходу подбали про те, щоб кожен учасник отримав подарунки від міської влади, насолодився мистецтвом, поспілкувався із своїми друзями.