2017 01 24 14:46:54

У Полтаві відбулось засідання дискусійного клубу “Чи створить ЄС робочі місця для молоді”

У Полтавському університеті економіки і торгівлі відбулося засідання дискусійного клубу на тему: «Чи створить Європейський Союз робочі місця для молоді?». Захід проходив у рамках інформаційного проекту «ЄС: вибір молодого покоління України». Організатори – управління у справах сім’ї, молоді та спорту, представництво Європейського Союзу в Україні. Про це повідомили у Полтавській міській раді.

Тему для обговорення обрали самі полтавці. У форумі взяли участь студенти полтавських вишів, директор комунальної установи «Інститут розвитку міста» Юрій Левченко, бізнесмен Максим Кривенко, головний програмний спеціаліст благодійної організації «Світло надії» Ольга Гришко, керівник Євроклубу «Європростір» Ірина Земелько.

Учасники круглого столу обговорили важливі питання. Зокрема, про створення ЄС робочих місць для молоді, про актуальні професії в Полтаві у 2020 році, про реалізацію випускників вишів на держслужбі, у бізнесі чи у громадському секторі.

Щороку дискусійні клуби проводяться у 30 містах України. Це частина комплексної інформаційної кампанії Європейського Союзу.