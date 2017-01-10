2017 01 10 10:08:21

У Полтаві відбудуться “Новорічні вечорниці”

Під патронатом міського голови Олександра Мамая, у Полтаві пройдуть «Новорічні вечорниці».

Свято відбудеться 13 січня на Театральній площі о 15.00.

На Вас чекають:

• закриття новорічної міської ялинки;

• розважальна концертна програма;

• щедрівки, різноманітні конкурси, розваги, змагання та багато інших сюрпризів;

• подарунки від організаторів і партнерів заходу.

Усі присутні матимуть можливість поласувати варениками.