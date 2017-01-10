У Полтаві відбудуться Ігри героїв війни “Сила нації”
21 січня о 14.00 у спортзалі ПУЕТ відбудуться змагання з кросфіту Ігри героїв війни “Сила Нації”.
Учасники АТО з усієї України, які внаслідок важкого поранення втратили ту чи іншу кінцівку, або отримали контузію, приїдуть до Полтави і візьмуть участь у показових змаганнях з кросфіту.
Головна мета ігор – психологічна та фізкультурно-спортивна реабілітація наших героїв, соціальна адаптація людей з інвалідністю, впровадження та поширення спортивного руху серед молоді, мало захищених та соціально вразливих верств населення. Учасники змагань прагнуть своїм прикладом показати іншим людям з інвалідністю, що їм під силу повернутися до повноцінного життя.
Кросфіт (з англ. CrossFit) — брендована методика фітнесу, створена Ґреґом Ґласманом. Тренування з кросфіту є одночасно і філософією фізичних вправ, і змагальним видом спорту. До тренувань з кросфіту входять елементи високоінтенсивного інтервального тренування, важкої атлетики, пліометрики, пауерліфтингу, гімнастики, гирьового спорту, зарядки, стронґмену та інші вправи.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+