2017 01 10 10:27:45

У Полтаві відбудуться Ігри героїв війни “Сила нації”

21 січня о 14.00 у спортзалі ПУЕТ відбудуться змагання з кросфіту Ігри героїв війни “Сила Нації”.

Учасники АТО з усієї України, які внаслідок важкого поранення втратили ту чи іншу кінцівку, або отримали контузію, приїдуть до Полтави і візьмуть участь у показових змаганнях з кросфіту.

Головна мета ігор – психологічна та фізкультурно-спортивна реабілітація наших героїв, соціальна адаптація людей з інвалідністю, впровадження та поширення спортивного руху серед молоді, мало захищених та соціально вразливих верств населення. Учасники змагань прагнуть своїм прикладом показати іншим людям з інвалідністю, що їм під силу повернутися до повноцінного життя.

Кросфіт (з англ. CrossFit) — брендована методика фітнесу, створена Ґреґом Ґласманом. Тренування з кросфіту є одночасно і філософією фізичних вправ, і змагальним видом спорту. До тренувань з кросфіту входять елементи високоінтенсивного інтервального тренування, важкої атлетики, пліометрики, пауерліфтингу, гімнастики, гирьового спорту, зарядки, стронґмену та інші вправи.