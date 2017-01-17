2017 01 17 12:05:54

У Полтаві відбудеться відкритий чемпіонат області з кемпо-карате

28 січня у Полтаві відбудеться відкритий чемпіонат області з кемпо-карате.

Змагання проходитимуть на кафедрі фізичного виховання Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

Початок – о 10.00.

Чемпіонат відбудеться за підтримки управління у справах сім’ї, молоді та спорту ОДА, Федерації Кемпо та Кобудо ІКФ України.