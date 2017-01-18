Полтавців запрошують на вечір-зустріч, присвячений захисникам Донецького аеропорту
20 січня о 16 годині у Полтавській обласній бібліотеці для юнацтва ім. О. Гончара (вул. О. Гончара, 25-а) відбудеться вечір-зустріч “Ніхто крім нас”, присвячений захисникам Донецького аеропорту, які ціною власного життя захищали точку на карті, що в один момент охрестили стратегічною.
Запрошуємо всіх долучитися до спілкування із учасниками подій, ознайомитись із уривками книг “Аеропорт” Сергія Лойка та “Ад 272” Ірини Штогрін, відеоматеріалами з даної теми.
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