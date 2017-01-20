У Полтаві відбудеться вечір пам’яті Олекси Тихого

23 січня о 14-00 на 2 поверсі Полтавської обласної бібліотеки ім. І.П. Котляревського пройде вечір пам’яті «Олекса Тихий – дисидент та справжній донецький українець» (до 90-річчя від дня народження).
Оле́кса (Олексі́й) Іва́нович Ти́хий (27 січня 1927, хутір Їжівка, Краматорівський район, Артемівська округа — 5 травня 1984, тюремна лікарня м. Пермі) — український дисидент, правозахисник, педагог, мовознавець, член-засновник Української гельсінської групи. Виступав на захист української мови. Помер в ув’язненні.