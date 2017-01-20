2017 01 20 14:35:04

У Полтаві в дитячій лікарні знайшли немовля. Поліція шукає батьків



На номер спеціальної лінії «102» надійшло повідомлення з дитячої лікарні. Медики розповіли, що біля одного з відділень, на столі, пацієнти виявили 5-6 місячного хлопчика, одягненого в зимовий комбінезон, блакитну футболку, зелений светр. Біля дитини знаходився пакет з дитячими речами та іграшками.

Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

Загрози життю та здоров’ю дитини немає. Правоохоронці наразі встановлюють особу батьків чи інших родичів дитини.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські проводять перевірку.

Поліція наголошує, якщо вам відома будь-яка інформація про дитину, батьків чи її родичів, обставини того, як немовля потрапило до лікарні, звертайтесь за телефонами (0532) 51-74-14,0668733241, або «102».