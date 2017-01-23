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Полтавщина, Суспільство



2017 01 23 23:50:54

У Полтаві тимчасово відключать світло

світло

Причина: планові роботи електроустаткування, повідомили в прес-службі ПАТ “Полтаваобленерго”

Електрики не буде з 23 по 26 січня по наступними адресами:

1190584

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