2017 01 23 11:32:29

У Полтаві тривають роботи з ліквідації бурульок та снігових «шапок»

На сьогодні, 23 січня, комунальні служби міста запланували роботи з ліквідації снігових брил та бурульок з дахів будинків за наступними адресами:

• вул. Уютна, 28

• вул. Сінна, 34

• вул. Шевченка, 39

• вул. Європейська, 20, 22, 24/42, 38/2

• вул. Героїв-чорнобильців, 12.

Шановні полтавці та гості міста! Звертаємося до вас з проханням уникати небезпечних ділянок зі скупченням снігових брил та бурульок на покрівлях будинків! Будьте уважними та обережними!