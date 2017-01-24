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Культура, Оголошення, Полтавщина, Суспільство



2017 01 24 09:12:17

У Полтаві триває прийом робіт на здобуття літературної премії імені М. В. Гоголя

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Виконавчий комітет Полтавської міської ради продовжує прийом робіт на конкурс на здобуття щорічної міської літературної премії імені М.В.Гоголя серед учнівської та студентської молоді міста Полтава.

Про це повідомили у Полтавській міській раді.

На конкурс подаються роботи у жанрах: есе, нарис, оповідання, вірші, поема, ода, п’єса. Обсяг конкурсних робіт для прозового або драматичного твору – не більше 20 друкованих сторінок, поетичного – не більше 10 віршів.

Переможцям та призерам конкурсу у кожній віковій категорії (молодша: 13-15 років, середня: 16-18 років, старша: 19-28 років) присуджується персональна премія, учасникам конкурсу за рішенням журі – заохочувальна премія.

Детальніше за тел.: (0532) 68-00-79, міський методичний кабінет управління освіти ВК ПМР, вул. Івана Мазепи, 27-А.

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