2017 01 24 09:12:17

У Полтаві триває прийом робіт на здобуття літературної премії імені М. В. Гоголя

Виконавчий комітет Полтавської міської ради продовжує прийом робіт на конкурс на здобуття щорічної міської літературної премії імені М.В.Гоголя серед учнівської та студентської молоді міста Полтава.

Про це повідомили у Полтавській міській раді.

На конкурс подаються роботи у жанрах: есе, нарис, оповідання, вірші, поема, ода, п’єса. Обсяг конкурсних робіт для прозового або драматичного твору – не більше 20 друкованих сторінок, поетичного – не більше 10 віршів.

Переможцям та призерам конкурсу у кожній віковій категорії (молодша: 13-15 років, середня: 16-18 років, старша: 19-28 років) присуджується персональна премія, учасникам конкурсу за рішенням журі – заохочувальна премія.

Детальніше за тел.: (0532) 68-00-79, міський методичний кабінет управління освіти ВК ПМР, вул. Івана Мазепи, 27-А.