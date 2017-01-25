2017 01 25 08:35:00

У Полтаві стартував прийом робіт на здобуття дитячої літературної премії імені І.П.Котляревського

У Полтаві розпочався прийом робіт на здобуття щорічної міської дитячої літературної премії імені І. П. Котляревського. Про це повідомили у Полтавській міській раді.

Премія присуджується за досягнення у гумористичному жанрі (байка, новела, гумореска, оповідання, вірш).

Конкурс проводиться серед учнів загальноосвітніх шкіл міста у двох вікових категоріях (І вікова категорія – учні 5-8 класів, ІІ вікова категорія – учні 9-11 класів) та двох номінаціях – проза та поезія.

Твори, написані не української мовою, не розглядаються.

Конкурсні роботи подаються у друкованому вигляді до 30 липня 2017 року до Полтавського літературно-меморіального музею І.П.Котляревського (360011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 18). Детальна інформація за тел.: 2-92-44.