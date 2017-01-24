У Полтаві стартував конкурс дитячих малюнків «Крим – це Україна» (ФОТО)
У Полтаві стартував конкурс дитячих малюнків з патріотичною тематикою «Крим – це Україна». Організатори заходу – Полтавський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і громадська організація «Крим SOS». Конкурс приурочений до Дня Автономної Республіки Крим та Дня Соборності України. Про це повідомили у Полтавській міській раді.
Директор міського центру соцслужб Ольга Буднікова говорить, що ця акція проводиться у рамках угоди між ПМЦСССДМ та ГО «КримSOS», що була підписана 14 грудня 2016 року.
– Сьогодні ми розпочинаємо конкурс серед дітей на кращий малюнок про Крим, як один із етапів нашої спільної роботи. Запрошуємо усіх дітей та молодь до участі у конкурсі. Цей проект, який розпочатий напередодні Дня Соборності України, ще раз акцентує увагу на єдності українського народу.
Участь взяли понад двадцять дітей із внутрішньо переміщених осіб. Юних митців ознайомили з умовами конкурсу та запропонували намалювати Крим таким, яким вони його бачать.
Наприкінці заходу всі діти отримали подарунки від організаторів проекту.
Інформативно:
Усіх талановитих та творчих дітей віком від 5 до 16 років організатори запрошують узяти участь у конкурсі дитячого малюнку «Крим – це Україна». За довідками можна звертатись до Полтавського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за тел. 56-25-13 або ГО «Крим SOS» за тел. (095)405-07-73. Підведення підсумків конкурсу відбудеться 20.02.2017р.
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