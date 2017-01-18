2017 01 18 16:28:49

У Полтаві рятувальники відпрацювали техніки порятунку постраждалих на воді (ФОТО, ВІДЕО)

Сьогодні на Полтавському міському пляжі №1 фахівці Головного управління ДСНС України у Полтавській області спільно з працівниками комунального підприємства «Рятувально-водолазна служба» Полтавської обласної ради провели практичне відпрацювання з порятунку постраждалих з поверхні води, використовуючи різне спеціальне спорядження. Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Метою навчань було відпрацювання з особовим складом чергових підрозділів Полтавського гарнізону цивільного захисту та службами взаємодії м. Полтави порядок організації заходів оперативного реагування під час проведення пошуково-рятувальних робіт людей на воді в умовах максимально наближених до реальних.

Під час навчань рятувальники відпрацювали техніки порятунку потерпілих з поверхні води за допомогою рятувального кола, «кінець Олександрова», драбини, човна та рятувального засобу «Соломинка». Також, рятувальники відпрацювали дії з надання домедичної допомоги постраждалим.



