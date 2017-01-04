2017 01 04 13:35:18

У Полтаві привітали ветерана пожежної охорони

Учора начальник Головного управління ДСНС України у Полтавській області Володимир Салогуб та начальник відділу персоналу Головного управління Анатолій Стадніченко привітали з 77-річчям ветерана державної пожежної охорони, колишнього начальника УДПО УМВС України у Полтавській області Василя Короля полковника внутрішньої служби у відставці.

Як повідомляють в УДСНС України у Полтавській області, молодим лейтенантом прибув Василь Семенович в гарнізон пожежної охорони області у далекому 1963 році. Пройшов великий шлях становлення від районного пожежного інспектора до керівника обласного управління. Більше 16 років перебував на посаді заступника та начальника гарнізону. Своїм кредо на посаді вважав щоденну наполегливу роботу по підвищенню готовності підрозділів області до гасіння пожеж та рятування людей. А тому як правило свій робочий день розпочинав з перевірки служби черговими караулами, а потім вирішення складних завдань по організації роботи з будівництва, ремонту та реконструкції приміщень пожежних частин.

У свій час Василь Семенович став уособленням керівника – творця, який дійсно віддавав всю енергію та робочий і особистий час поліпшенню умов несення служби особовим складом, забезпеченню підрозділів новою технікою та пожежно-технічним озброєнням.

Майже в кожному районі області залишився результат роботи Короля Василя Семеновича – збудовані та відремонтовані приміщення пожежних депо.

Начальник Головного управління Володимир Салогуб побажав імениннику міцного здоров’я, наснаги, миру, злагоди та добробуту.