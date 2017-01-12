У Полтаві привітали дітей, які потребують особливої уваги та підтримки
Полтавський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді продовжує новорічні привітання дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.
Сьогодні працівники та волонтери ПМЦСССДМ завітали до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей із соціально-мистецькою програмою «Свято Маланки та Василя» та ознайомили вихованців з традиціями свята. Про це повідомили у Полтавській міській раді.
Цього дня діти брали активну участь у театралізованому дійстві. Вони танцювали з Маланкою, щедрували у господині, грали у різноманітні зимові ігри, демонстрували свої таланти у образотворчому мистецтві, змагалися на краще декламування щедрівок. Понад 30 вихованців центру поринули у добру, щиру, сповнену жартів та сюрпризів атмосферу свята.
Організатори подбали не лише про гарний настрій для дітей, а й про солодкі подарунки.
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