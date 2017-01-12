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Культура, Полтавщина, Суспільство



2017 01 12 16:15:38

У Полтаві привітали дітей, які потребують особливої уваги та підтримки

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Полтавський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді продовжує новорічні привітання дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.

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Сьогодні працівники та волонтери ПМЦСССДМ завітали до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей із соціально-мистецькою програмою «Свято Маланки та Василя» та ознайомили вихованців з традиціями свята. Про це повідомили у Полтавській міській раді.

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Цього дня діти брали активну участь у театралізованому дійстві. Вони танцювали з Маланкою, щедрували у господині, грали у різноманітні зимові ігри, демонстрували свої таланти у образотворчому мистецтві, змагалися на краще декламування щедрівок. Понад 30 вихованців центру поринули у добру, щиру, сповнену жартів та сюрпризів атмосферу свята.

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Організатори подбали не лише про гарний настрій для дітей, а й про солодкі подарунки.

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