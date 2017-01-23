2017 01 23 10:07:19

У Полтаві провели круглий стіл, присвячений пам’яті засновника музею Полтавської битви

У Державному історико-культурному заповіднику «Поле Полтавської битви» відбувся традиційний круглий стіл на тему «Невтомний трудівник і ретельний дослідник полтавського минулого», присвячений 166-й річниці від дня народження Івана Павловського. Про це повідомили у Полтавській міській раді.

Сьомий рік поспіль науковці, краєзнавці, музейні і бібліотечні працівники, учителі історії загальноосвітніх шкіл, студенти збираються на науковий форум, започаткований у 2011 році співробітниками історико-культурного заповіднику «Поле Полтавської битви» на честь відомого архівіста, краєзнавця, музейного працівника, громадського діяча.

“Іван Павловський – видатна постать на полтавській землі. Він був засновником музею Полтавської битви на Шведській Могилі, майже сорок років викладав історію в Петровському Полтавському кадетському корпусі й водночас проводив велику громадську роботу. Окрім того, Іван Павловський зібрав великий документальний матеріал: із історії Полтавської єпархії, документи по родословній полтавських дворян, з історії міста”, – наголосила заступник директора ДІКЗ «Поле Полтавської битви»Людмила Шендрик.

Студент-культуролог Дмитро Макуха розповів, що останні роки працює над ідеєю вшанування пам’яті Івана Павловського: встановленням меморіальної дошки на Полтавській загальноосвітній школі №38. Саме на тому місці де раніше знаходився маєток архівіста.

Програма круглого столу, тематика й проблематика заявлених понад двадцяти доповідачів свідчить про інтерес до наукової спадщини І.Ф.Павловського сучасних науковців та шанувальників історії Полтавщини. У виступах науковців висвітлено сторінки історії Полтави кінця ХІХ – початку ХХ століття, проаналізована доля музейної колекції І.Ф.Павловського, розкрито діяльність найяскравіших представників полтавської еліти – сучасників І.Ф.Павловського, акцентовано увагу на проблемах меморіалізації поля Полтавської битви та подій полтавської історії. Актуальними були й виступи працівників музеїв щодо реалій сучасного стану розвитку музейної справи.