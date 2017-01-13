2017 01 13 18:42:15

У Полтаві просять міську владу зробити безплатний проїзд для учасників АТО

Безкоштовний проїзд учасникам АТО ( бойових дій) в громадському транспорті міста проясять зробити в Полтаві.

Відповідне звернення розмістили на сайті Полтавської міської ради.

Ініціатор – Дмитро Таран. Він пропонує забезпечити безкоштовний проїзд учасникам АТО й) в громадському транспорті усіх форм власності без вимог до кількості пільгових місць у салоні автобуса чи маршрутки. Пільгове перевезення пропонують проводити на підставі посвідчення учасника АТО.

Щоб петицію розглянули, вона має назбирати 250підписів