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Полтавщина, Спорт, Суспільство



2017 01 25 08:42:04

У Полтаві пройшов зимовий турнір зі спортивного орієнтування (ФОТО)

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У Полтаві пройшов зимовий турнір зі спортивного орієнтування зі спринту у Гришкиному лісі, що в мікрорайоні Половки. Про це повідомили у міській раді.

Змагання організовано управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Полтавської міської ради.

Орієнтування проходило під керівництвом тренера, головного судді змагань Сергія Бріна, який очолює розвиток спортивного орієнтування у місті.

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