У Полтаві пройшов турнір з настільного тенісу серед молоді
У Полтаві пройшов турнір з настільного тенісу серед молоді міста. Змагання відбулися за підтримки управління у справах сім’ї, молоді та спорту міськвиконкому, КЗ «Полтавський міський заклад-центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». Про це повідомили у Полтавській міській раді.
Призові місця розподілили таким чином:
ЧОЛОВІКИ:І – місце Кришталь Дмитро; ІІ – місце Іваниця Ярослав; ІІІ – місце Тютюнник Олексій.
ЖІНКИ:І – місце Тютюнник Ірина; ІІ – місце Бурцева Галина; ІІІ – місце Шкарбан Аліна.
По закінченню турніру переможці були нагороджені медалями та грамотами від організаторів змагань.
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