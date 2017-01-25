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Полтавщина, Спорт, Суспільство



2017 01 25 10:42:08

У Полтаві пройшов турнір з настільного тенісу серед молоді

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У Полтаві пройшов турнір з настільного тенісу серед молоді міста. Змагання відбулися за підтримки управління у справах сім’ї, молоді та спорту міськвиконкому, КЗ «Полтавський міський заклад-центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». Про це повідомили у Полтавській міській раді.

Призові місця розподілили таким чином:

ЧОЛОВІКИ: І – місце Кришталь Дмитро; ІІ – місце Іваниця Ярослав; ІІІ – місце Тютюнник Олексій.

ЖІНКИ: І – місце Тютюнник Ірина; ІІ – місце Бурцева Галина; ІІІ – місце Шкарбан Аліна.

По закінченню турніру переможці були нагороджені медалями та грамотами від організаторів змагань.

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