У Полтаві пройшов турнір з настільного тенісу серед молоді міста. Змагання відбулися за підтримки управління у справах сім’ї, молоді та спорту міськвиконкому, КЗ «Полтавський міський заклад-центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». Про це повідомили у Полтавській міській раді.