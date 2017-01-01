2017 01 01 12:22:22

Новорічний забіг тверезості СrazySantaChallenge відбувся у Полтаві. Майже 5 км шляху пробігли з самого ранку більше ста полтавців.

Навколо Корпусного парку і далі – до площі Зигіна, під супровод авто патрульної правоохоронців.

Навіть у такий день для нас біг — це емоції радості, не дивлячись на святкування у новорічну ніч. Як рік почнеш — так його і проведеш, — розповіли організатори забігу.

Наприкінці забігу відбулося нагородження переможців.