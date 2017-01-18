2017 01 18 15:59:30

У Полтаві пройде конкурс дитячого малюнка про Крим

З 20 січня по 20 лютого з нагоди Дня Автономної республіки Крим та Дня Соборності України в Полтавській області проводиться конкурс дитячого малюнка «Крим – це Україна!».

Організатори: регіональний офіс ГО «КримSOS»* та Полтавський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Конкурс проводиться з метою виховання у дітей патріотизму, пропагування ідеї єдності держави, спільності історичної спадщини, привернення суспільної уваги до проблеми анексії території АР Крим.

Учасником конкурсу може стати дитина віком від 5 до 17 років з Полтавської області.

Малюнки мають стосуватися теми територіальної цілісності та неподільності держави, пропаганди історичних та культурних цінностей, привернення уваги суспільства до проблеми анексованих територій тощо.

Конкурсні малюнки приймаються :

У Полтавському міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (36000, м. Полтава, вул. Соборності, 36)

до Полтавського офісу ГО «КримСОС» (36000, м. Полтава, вул. Котляревського, 1/27, офіс 632) до 20.02.2017 року

Підведення підсумків конкурсу проходитиме у трьох вікових групах (категоріях): 5-8, 9-13, 14-17 років. Переможці конкурсу будуть нагороджені подарунками.