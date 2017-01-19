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Культура, Оголошення, Полтавщина, Суспільство



2017 01 19 14:35:43

У Полтаві презентують газету про життя переселенців “Ми є в Україні”

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29 січня об 11 годині, у приміщенні Полтавської обласної універсальної науковій бібліотеки імені І.П. Котляревського (вул. Небесної Сотні 17) відбудеться презентація газети “Ми є в Україні”, про життя переселенців, створеної за підсумками україно-німецького проекту “Чужа батьківщина: біженець в рідній країні”.

На презентацію завітає журналіст та тренер Романія Горбач.

Кожен гість безкоштовно отримає примірник газети.

Захід відбудеться: 29 січня об 11 годині, за адресою вул. Небесної Сотні 17, у приміщенні Полтавської обласної універсальної науковій бібліотеки імені І.П. Котляревського (2 поверх, кімн. 213).

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