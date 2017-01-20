2017 01 20 10:16:26

У Полтаві презентують газету про життя переселенців із зони АТО та Криму

29 січня 2017 р. на 2 поверсі Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І.П. Котляревського (вул. Небесної Сотні, 17) пройде презентація газети «Ми є в Україні» про життя переселенців із зони АТО та Криму в рамках німецько-українс ького проекту «Чужа батьківщина: біженець у рідній країні».

Проект «Чужа батьківщина: біженець у рідній країні» – серія медіа-майстерень на тему «Переселенці зі сходу України й Криму», організований Міжнародною мережею журналістів і медіа-ініціатив з ЄС і Східної Європи n-ost у співпраці з Інститутом міжнародних відносин у галузі культури (ifa), які пройшли у серпні – листопаді 2016 р. в Харкові, Одесі, Чернівцях, Львові та Києві. Проект реалізовано за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина.

У рамках проекту разом з тренерами та експертами в галузі медіа з Німеччини та України учасники програми з різних куточків України аналізували становище вимушених переселенців та висвітлення цієї теми в ЗМІ та Web 2.0. Слухачі отримали базові знання у галузі журналістики: починаючи з того, як знайти тему, зібрати матеріал, провести інтерв’ю, аж до техники журналістської фотографії та письма.

Заходи були орієнтовані на молодих людей 18 – 30 + років з усієї України, які цікавляться ситуацією вимушених переселенців і тим, як висвітлюється ця тема в ЗМІ та в інтернеті.

Під час третього етапу тренінгу, в рамках великого засідання редакції, на основі дискусій, своїх письмових матеріалів та фоторобіт участниками у співпраці з редакторами було сформовано друковану газету.

Наставниками виступили Ульріке Бутмалою, журналістка з Берліна, одна із засновників мережі журналістів, які працюють в країнах Східної Європи – «n – ost», Мар’яна Вербовська, журналістка львівського видання «ZAXID.NET», дописувачка «Української правди», «Життя», ресурсу БЖ (про урбаністику) та сайту «Повага» (кампанія проти сексизму у політиці і ЗМІ) та Романія Горбач, редактор аналітичного відділу інформаційно-пол ітичного видання «Politeka», журналістка, тренерка.

Романія Горбач презентує газету «Ми є в Україні» в Полтаві. Вона розповість про перебіг проекту та про особливості самого видання. Матеріалом для газети послужили реальні історії переселенців з Криму та зони АТО, зібрані з багатьох міст і містечок України. Основною темою випуску є дім як загальне поняття, адже «Дім – це не там, де ти живеш, а там, де тебе розуміють» (Крістіон Моргенштерн). Герої газети (школярі, студенти, підприємці, бюджетники, митці тощо) розмірковують над поняттям дому, розповідають про свої нові оселі, згадують старі, в які навряд чи колись повернуться.. Хтось зміг пристосуватися до нового життя, а хтось так і залишився між двома світами. На особливу увагу заслуговує фоторепортаж Єлізавети Колеснікової «Речі, які пахнуть домом». Головними героями фото є речі, які переселенці взяли з собою: кружка, іграшка, вуглинка тощо. Часом улюблені речі можуть розповісти більше за своїх господарів.

Незважаючи на досить проблемну тематику, газета в цілому вийшла досить позитивною. Так, на останній сторінці можна знайти традиційно розважальні матеріали: рецепт справжнього «Шахтарського» торту та бліц-опитування «Про що мріють жінки з Донбасу».

Кожен учасник заходу отримає примірник газети безкоштовно.