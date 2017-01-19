У Полтаві презентували книгу «Ангели-охоронці» української поетеси Тетяни Домашенко
У Полтавській обласній універсальній науковій бібліотеці імені І.П. Котляревського провели творчий вечір-презентацію книги «Ангели-охоронці» української поетеси Тетяни Домашенко. Про це повідомили у ПОУНБ імені І.П.Котляревського.
У літературній вітальні бібліотеки відбулася презентація нової збірки поезій Тетяни Домашенко «Ангели-охоронці». Ця книга – не лише продовження попередньої «Небесної Сотні воїнів Майдану», це – продовження Революції Гідності, що тримає оборону «…в слові, як в броні…».
На презентацію завітали представники полтавської громади, друзі пані Тетяни з Чутового, Решетилівки, земляки з Великої Багачки, Красногорівки, рідного її села Рокита Великобагачанського району.
Гості, які прийшли послухати чудову українську поетесу, справжню патріотку, яка понад усе любить Україну, змогли переконатися в істинності твердження поетки: Я зліплена уся із України – З найпотаємніших землі цієї див. Пульсує в жилах сік тії калини, що Козаком прапрадід посадив.
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