2017 01 19 14:38:13

У Полтаві презентували книгу «Ангели-охоронці» української поетеси Тетяни Домашенко

У Полтавській обласній універсальній науковій бібліотеці імені І.П. Котляревського провели творчий вечір-презентацію книги «Ангели-охоронці» української поетеси Тетяни Домашенко. Про це повідомили у ПОУНБ імені І.П.Котляревського.

У літературній вітальні бібліотеки відбулася презентація нової збірки поезій Тетяни Домашенко «Ангели-охоронці». Ця книга – не лише продовження попередньої «Небесної Сотні воїнів Майдану», це – продовження Революції Гідності, що тримає оборону «…в слові, як в броні…».

На презентацію завітали представники полтавської громади, друзі пані Тетяни з Чутового, Решетилівки, земляки з Великої Багачки, Красногорівки, рідного її села Рокита Великобагачанського району.

Гості, які прийшли послухати чудову українську поетесу, справжню патріотку, яка понад усе любить Україну, змогли переконатися в істинності твердження поетки:

Я зліплена уся із України –

З найпотаємніших землі цієї див.

Пульсує в жилах сік тії калини, що

Козаком прапрадід посадив.