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Анонс, Полтавщина, Суспільство



2017 01 24 16:15:08

У Полтаві покажуть стрічку “Піски. Лицарі неба”

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7 лютого о 18:00 у палаці дозвілля “Листопад” відбудеться перший у Полтаві показ стрічки “Піски. Лицарі неба”.

Вхід вільний 

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