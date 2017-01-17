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Полтавщина, Суспільство



2017 01 17 10:08:57

У Полтаві підготували особливу казку для особливих дітей (ФОТО)

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У Полтавському міському Будинку культури відбулось Різдвяне свято для представників громадського об’єднання «Асоціація дітей інвалідів та інвалідів з дитинства». Про це повідомили у Полтавській міській раді.

На захід завітали дітки разом зі своїми мамами й татами, рідними й друзями. Хтось із них до асоціації приєднався нещодавно, а хтось – уже дуже й дуже давно. Сходяться усі на думці: тут почувають себе як у колі дружньої великої сім’ї:

– Ми завжди відчуваємо неабияку підтримку, нашими проблемами переймаються, про нас знають, про нас пам’ятають. – розповідає мама дитини з інвалідністю Лариса Люта. – І не лише напередодні свят, відзначення календарних дат. Турбуються про нас завжди. Нам приємно, що наших особливих діток також запрошують на усілякі концерти й заходи так, як запрошують і інших дітей у місті. Разом з тим, завжди продумано усе до дрібниць! Моя доня – візочниця, але ми не бідкались з нею, як би дістатись до Будинку культури, адже нас привезли сюди на соціальному таксі. Ми дуже й дуже вдячні Олександрові Федоровичу, Асоціації дітей-інвалідів та усій міській владі!

Дітей та усіх присутніх у залі вітали кращі колективи міського Будинку культури, талановиті вихованці творчого центру Наталії Май, юні полтавські артисти. Привітав зі сцени малечу та їхніх батьків міський голова Олександр Мамай.

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За постійну підтримку голова асоціації Ольга Григорук вручила подяку міському голові та архієпископу Полтавському і Кременчуцькому Федору. Подяку за організацію та підготовку свята отримав очільник Полтави і від архієпископа.

Після привітальних слів від почесних гостей свята усі присутні разом із архієпископом Полтавським і Кременчуцьким Федором заспівали щедрівку, бажаючи один одному добробуту та усіляких гараздів.

По завершенню свята, кожна дитина отримала солодкий подарунок та м’яку іграшку на згадку.

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