2017 01 17 10:08:57

У Полтаві підготували особливу казку для особливих дітей (ФОТО)

У Полтавському міському Будинку культури відбулось Різдвяне свято для представників громадського об’єднання «Асоціація дітей інвалідів та інвалідів з дитинства». Про це повідомили у Полтавській міській раді.

На захід завітали дітки разом зі своїми мамами й татами, рідними й друзями. Хтось із них до асоціації приєднався нещодавно, а хтось – уже дуже й дуже давно. Сходяться усі на думці: тут почувають себе як у колі дружньої великої сім’ї:

– Ми завжди відчуваємо неабияку підтримку, нашими проблемами переймаються, про нас знають, про нас пам’ятають. – розповідає мама дитини з інвалідністю Лариса Люта. – І не лише напередодні свят, відзначення календарних дат. Турбуються про нас завжди. Нам приємно, що наших особливих діток також запрошують на усілякі концерти й заходи так, як запрошують і інших дітей у місті. Разом з тим, завжди продумано усе до дрібниць! Моя доня – візочниця, але ми не бідкались з нею, як би дістатись до Будинку культури, адже нас привезли сюди на соціальному таксі. Ми дуже й дуже вдячні Олександрові Федоровичу, Асоціації дітей-інвалідів та усій міській владі!

Дітей та усіх присутніх у залі вітали кращі колективи міського Будинку культури, талановиті вихованці творчого центру Наталії Май, юні полтавські артисти. Привітав зі сцени малечу та їхніх батьків міський голова Олександр Мамай.

За постійну підтримку голова асоціації Ольга Григорук вручила подяку міському голові та архієпископу Полтавському і Кременчуцькому Федору. Подяку за організацію та підготовку свята отримав очільник Полтави і від архієпископа.

Після привітальних слів від почесних гостей свята усі присутні разом із архієпископом Полтавським і Кременчуцьким Федором заспівали щедрівку, бажаючи один одному добробуту та усіляких гараздів.

По завершенню свята, кожна дитина отримала солодкий подарунок та м’яку іграшку на згадку.