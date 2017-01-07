У Полтаві патрульні зупинили водія, який зник з місця ДТП
5 січня, близько 16-ї години на вулиці Маршала Бірюзова сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією, водій маршрутного транспортного засобу Богдан, здійснюючи випередження допустив зіткнення із автомобілем SCANIA та зник з місця ДТП.
Як повідомляють правоохоронці, згодом інспектори зупинили маршрутний транспортний засіб під керуванням 46-річного полтавця на вулиці Соборності. На водія, що скоїв ДПТ охоронці порядку склали адміністративний протокол за статтями 122-4 (залишення водієм місця ДТП) та 124 (порушення правил дорожнього руху, що призвело до пошкодження транспортних засобів).
У наслідок автопригоди автомобілі отримали механічні пошкодження.
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