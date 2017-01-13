2017 01 13 10:59:35

У Полтаві очищають дахи від бурульок: де комунальники працюватимуть сьогодні

Тривають роботи по зняттю бурульок та снігових «шапок» з дахів будинків.

На сьогодні, 13 січня, заплановані роботи за наступними адресами:

• вул. Соборності, 44, 46

• вул.Шведська, 20

• вул. Ватутіна, 3

• вул. Пушкіна, 145

• вул. Зигіна, 31,42

• вул. 23 Вересня, 9, 11, 13,

• вул. Івана Мазепи, 14, 26,

• вул. Небесної Сотні, 11/21.

До полтавців звертаються з проханням уникати небезпечних ділянок зі скупченням снігових брил та бурульок на покрівлях будинків.

Якщо ви виявили на дахах будівель бурульки, які несуть загрозу життю та здоров’ю громадян, повідомляйте про небезпеку за телефоном 15-80.