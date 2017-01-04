2017 01 04 15:45:30

У Полтаві обікрали музичну школу

До поліції надійшло повідомлення, що в одній із музичних шкіл міста по вулиці Мазепи вчинено крадіжку комп’ютерної техніки. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

Шляхом віджиму пластикового вікна, невідомі проникли до приміщення вказаного навчального закладу, звідки викрали 2 комп’ютери, лазерний принтер та підсилювач звуку. Сума збитку встановлюється.

Поліція проводить комплекс оперативних заходів по встановленню осіб, причетних до скоєного правопорушення.

Наразі відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка з проникненням).

Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.