2017 01 25 12:18:18

У Полтаві «Нова радість стала»

По завершенні свят Різдвяного циклу, консисторія Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ підводить підсумок Різдвяної акції «Нова радість стала», яку було проведено у Полтаві. До проведення та організації акції долучилися: місіонерсько-паломницький відділ єпархії, Полтавське міське православне сестринство святої княгині Ольги, волонтерський центр, єпархіальний хор, хор дитячого православного центру Свято-Михайлівської парафії УАПЦ у мікрорайоні Івонченці «Янголи з небес».

Розпочалася акція традиційно із привітання дітей обласного притулку «Любисток» зі святом Миколая. 19 грудня 2016 року іпподиякони Євген Наконечний та Владислав Король, розповівши про значення православного свята святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських, чудотворця, передали дітям солодкі подарунки від відомої своєю благодійністю як на Полтавщині, так і за її межами ТОВ «Інверт», яке випускає печиво під торговою маркою «Диканське».

Продовжилося святкове дійство у мікрорайоні Івонченці, де 27 грудня у приміщенні клуба за підтримки депутата Полтавської міської ради Володимира Печериці. Маленькі учасники дитячого хору «Янголи з небес» створили незабутню святкову атмосферу. Після концерту всі присутні діти, а їх було близько сорока, водили хороводи біля ялинки та розважалися іграми і конкурсами, влаштованими для них дитячим православним центром Свято-Михайлівської парафії. Наприкінці свята кожна дитина отримала солодкий подарунок від депутата Володимира Печериці.

А вже 7 січня 2017 року, у день свята Різдва Христового, хор «Янголи з небес» дитячого православного центру Свято-Михайлівської парафії УАПЦ у м. Полтаві під керівництвом матушки Олександри Горай привітали прихожан радісними колядками та віншуваннями.

11 січня до дитячого колективу долучився єпархіальний хор, художнім керівником якого є протодиякон Олександр Горай. Цього дня об’єднаний колектив привітав зі святом Різдва Христового дітей обласного притулку «Любисток». Солодкі та корисні подарунки дітям вже традиційно передав вірянин Свято-Покровської парафії УАПЦ м. Полтави, член спілки пасічників Полтавського району Олександр Нещерет. Кожна дитина у притулку отримала від відомого пасічника відерце меду. Також різдвяні колядки та віншування цього дня прозвучали у приміщенні Київської у м. Полтаві ради. Побажавши здоров’я та добробуту всім присутнім на колядуванні, хористи вирушили до навчально-виховного комплексу №10, в якому вже не перший рік вітають колектив із Різдвом Христовим. Далі радісну коляду чекали у Полтавській обласній бібліотеці для юнацтва ім. Олеся Гончара. Вже стало гарною традицією вітати співробітників та читачів бібліотеки із Різдвяними святами різними колективами Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ. Ось і цього року об’єднаний хор на чолі із прес-секретарем єпархії протодияконом Олександром Гораєм під керівництвом досвідченого регента матушки Олександри Горай подарував «Нову радість» всім присутнім під час колядування. У подяку за урочисте дійство адміністрація бібліотеки обдарувала дітей м’якими іграшками та зігріла чаєм із солодащами.

Черговий виступ для дитячого хору «Янголи з небес» був вже наступного дня. 12 січня діти вітали колектив Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.П. Котляревського. Після виступу діти біля ялинки водили хоровод, згадували, як готується щедра кутя, грали у різні забави разом із ведучою Юлією Шолудько, переглядали видання, які були представленні на книжково-ілюстрованій виставці «Щедрий вечір добрим людям!». За щирі віншування директор бібліотеки Тетяна Зеленська подарувала кожній дитині солодкі подарунки.

Продовжили вітати Полтавців зі святами вихованці гуртка християнської етики та естетики, який вже більше року діє на базі бібліотеки-філіалу для дітей №10. 13 січня діти вітали всіх присутніх із Щедрим вечором. Як і годиться, за українським звичаєм, працівники бібліотеки обдарували щедрівників солодкими подарунками, які вони з радістю спожили за святковим столом.

Але і на цьому Різдвяні вітання полтавців не закінчилися. 17 січня об’єднаний колектив дитячого хору «Янголи з небес» та хору Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ привітали працівників ПАО “Полтавский автоагрегатный завод”. Щедрівки і колядки, щирі побажання та вітання пролунали для працівників заводу безпосередньо у цехах. Незвичний для виробничих приміщень дитячий спів створив для робочих святкову атмосферу та гарний настрій. В подяку за виступ дирекція заводу кожній дитині подарувала набір цукерок.

Завершивши Різдвяну акцію «Нова радість стала», Харківсько-Полтавська єпархія УАПЦ готується здивувати полтавців наступними заходами та святами, а також висловлює побажання, щоб у наступне Різдво до акції долучилося якомога більше установ та організацій.