2017 01 23 16:18:49

У Полтаві нагородили 25 працівників поліції (ФОТО)

Підсумовуючи роботу за 12 місяців, на розширеній нараді поліції Полтавщини говорили про організацію роботи поліції з початку року, забезпечення публічної безпеки, профілактики та розкриття кримінальних правопорушень, стан організації роботи по попередженню надзвичайних подій та зміцнення дисципліни та законності серед особового складу.

У нараді взяли участь керівництво ГУНП, керівники територіальних органів поліції, начальники слідчих підрозділів, кримінальної поліції та підрозділів превентивної діяльності.

На початку колегії Олег Бех нагородив грамотами та відзнаками 25 працівників поліції Полтавщини «За сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, значний особистий внесок у боротьбу зі злочинністю, наполегливість та високий професіоналізм».

Начальник Головного управління поліції у вступному слові наголосив присутнім на вимогах керівництва держави та відомства, які висуваються до працівників поліції. Основним завданням для правоохоронців сьогодні є безкомпромісна боротьба зі злочинністю.

«Ми повинні зробити все від нас залежне, щоб кожен мешканець області був максимально захищеним від злочинності, а поліція вчасно і якісно реагувала на повідомлення громадян», – наголосив Олег Бех.

Під час наради розглянули результати роботи територіальних підрозділів та галузевих служб. Окремим керівникам наголошено на недоліках та шляхах покращання стану криміногенної обстановки.

Серед актуальних питань, на яких зосереджено увагу присутніх, – протидіянаркозлочинності, забезпечення безпеки громадян, протидія виробництву та реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв тощо.