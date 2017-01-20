2017 01 20 09:23:35

У Полтаві на Водохреща врятували чоловіка, який почав тонути в ополонці

19 січня о 18:30 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що під час купання в ополонці на Полтавському міському пляжі №1, 58-річний чоловік втратив свідомість та почав тонути.

На допомогу потопаючому відразу кинулися бійці 3-ої Державної пожежно-рятувальної частини, які саме чергували на цьому пляжі під час проведення заходів пов’язаних із відзначенням Водохреща. Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Рятувальники винесли потерпілого на берег та доставили його до автомобіля служби Екстреної медичної допомоги, що також чергував поряд. Чоловіка з попереднім діагнозом – загальне переохолодження, було доставлено у 4 міську лікарню м. Полтави.

Наразі стан здоров’я врятованого задовільний.