У Полтаві на Водохреща врятували чоловіка, який почав тонути в ополонці
19 січня о 18:30 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що під час купання в ополонці на Полтавському міському пляжі №1, 58-річний чоловік втратив свідомість та почав тонути.
На допомогу потопаючому відразу кинулися бійці 3-ої Державної пожежно-рятувальної частини, які саме чергували на цьому пляжі під час проведення заходів пов’язаних із відзначенням Водохреща. Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Полтавській області.
Рятувальники винесли потерпілого на берег та доставили його до автомобіля служби Екстреної медичної допомоги, що також чергував поряд. Чоловіка з попереднім діагнозом – загальне переохолодження, було доставлено у 4 міську лікарню м. Полтави.
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