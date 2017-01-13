2017 01 13 10:11:35

У Полтаві маленьких пацієнтів онкогематологічного відділення привітали зі святом Маланки та Василя

Полтавська міська рада 12 січня Полтавський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді привітав з новорічними святами дітей, які знаходяться на лікуванні в онкогематологічному відділенні дитячої міської клінічної лікарні. Про це повідомляє

Як повідомляє міська рада, у рамках проекту «Чарівники гарного настрою» працівники та волонтери центру підготували для маленьких пацієнтів театралізоване дійство «Маланка та Василь йдуть, Старий Новий рік ведуть».

Діти разом із Маланкою, Василем та казковими героями залюбки грали у різноманітні ігри і конкурси, розповідали щедрівки, демонстрували свої таланти із образотворчого мистецтва. Окрім того, волонтери розповіли дітям про особливості свята Маланки та Василя, ознайомили з народними традиціями рідного краю та найголовніше – подарували хвилини щастя, віру в диво.

Маленьких пацієнтів, які за станом здоров’я не могли взяти участь у заході, волонтери та працівники центру привітали зі святом у палатах. Організатори заходу подбали про те, щоб кожна дитина отримала солодкий подарунок, розмальовки і, звісно, побажання швидкого одужання.