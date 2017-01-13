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Полтавщина, Суспільство



2017 01 13 10:11:35

У Полтаві маленьких пацієнтів онкогематологічного відділення привітали зі святом Маланки та Василя

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12 січня Полтавський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді привітав з новорічними святами дітей, які знаходяться на лікуванні в онкогематологічному відділенні дитячої міської клінічної лікарні. Про це повідомляє Полтавська міська рада.

Як повідомляє міська рада, у рамках проекту «Чарівники гарного настрою» працівники та волонтери центру підготували для маленьких пацієнтів театралізоване дійство «Маланка та Василь йдуть, Старий Новий рік ведуть».

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Діти разом із Маланкою, Василем та казковими героями залюбки грали у різноманітні ігри і конкурси, розповідали щедрівки, демонстрували свої таланти із образотворчого мистецтва. Окрім того, волонтери розповіли дітям про особливості свята Маланки та Василя, ознайомили з народними традиціями рідного краю та найголовніше – подарували хвилини щастя, віру в диво.

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Маленьких пацієнтів, які за станом здоров’я не могли взяти участь у заході, волонтери та працівники центру привітали зі святом у палатах. Організатори заходу подбали про те, щоб кожна дитина отримала солодкий подарунок, розмальовки і, звісно, побажання швидкого одужання.

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