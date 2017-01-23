У Полтаві горів будинок. Причини з’ясовують

Учора до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вулиці Г.Чорнобильців Шевченківського району м. Полтава, на території приватного господарства виникла пожежа. Отримавши сигнал, до місця події були направлені відділення 1-ої Державної пожежно-рятувальної частини та Аварійно-рятувальної частини.
Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Полтавській області.
Вогнеборці локалізували пожежу о 15:48, ліквідували – о 16:07. Через сильне задимлення рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання. До гасіння залучалися 2 одиниці техніки та 14 чоловіків особового складу.
Вогнем знищено пластиковий сміттєвий бак, пошкоджено зовнішнє облицювання стіни житлового будинку на площі 10 кв.м. та дерев’яне перекриття будинку. Врятовано житловий будинок.
Травмованих та загиблих немає. Причина пожежі встановлюється.
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