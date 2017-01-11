У Полтаві горіла лазня

Учора о 08:19 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу приватної лазні по вулиці Хмілевського міста Полтава.
Рятувальники 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини, після отримання повідомлення, негайно виїхали за вказаною адресою. Для проведення розвідки місця події та ліквідації пожежі залучалася ланка газодимозахисної служби. Силами вогнеборців о 09:28 пожежу ліквідували.
Як повідомляють в УДСНС України у Полтавській області, вогнем знищено дерев’яне оздоблення стін площею 50 кв. м., телевізор, 3 вікна, двері, пошкоджено дерев’яне оздоблення стін в суміжному приміщенні площею 40 кв. м. Врятовано будівлю лазні.
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