У Полтаві горіла квартира у п’ятиповерхівці. Причини з’ясовують
Учора ввечері до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у п’ятиповерховому житловому будинку по вулиці Пушкіна у місті Полтава.
Як розповіли у ГУ ДСНС України у Полтавській області, пожежа в одній із кімнат квартири на 5-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку. Було прийнято рішення залучити додаткові сили і засоби 1-ї та 2-ї державних пожежно-рятувальних частин. Для проведення розвідки та ліквідації пожежі залучалося 2 ланки газодимозахисної служби. Вже о 19:11 займання було локалізовано, а о 19:53 ліквідовано. Вогнем знищено домашнє майно та закопчено стіни на площі 50 кв. м. До гасіння залучалося 3 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.
Травмованих та загиблих немає. Причину займання встановлюють.
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