2017 01 13 11:18:10

У Полтаві горіла автівка, причини пожежі встановлюють

Учора о 19:21 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вулиці Європейській Шевченківського району міста Полтави, у автомобілі «Фіат Дукато» виникла пожежа.

Вогнеборці ліквідували пожежу о 19:44. Вогнем було знищено моторний відсік, панель приладів, пошкоджено пофарбування автомобіля.

Як повідомляють в УДСНС України у Полтавській області, травмованих та загиблих немає. Причина пожежі встановлюється.