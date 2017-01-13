2017 01 13 11:18:10
У Полтаві горіла автівка, причини пожежі встановлюють
Учора о 19:21 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вулиці Європейській Шевченківського району міста Полтави, у автомобілі «Фіат Дукато» виникла пожежа.
Вогнеборці ліквідували пожежу о 19:44. Вогнем було знищено моторний відсік, панель приладів, пошкоджено пофарбування автомобіля.
Як повідомляють в УДСНС України у Полтавській області, травмованих та загиблих немає. Причина пожежі встановлюється.
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