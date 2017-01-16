2017 01 16 14:37:05

У Полтаві діти поранених учасників АТО отримали новорічні подарунки (ФОТО)

У Полтавському реабілітаційному центрі ветеранів АТО понад тридцять дітей із родин поранених військових – учасників АТО отримали подарунки до новорічних та різдвяних свят.

Свято для малечі підготували волонтери Полтавського батальйону небайдужих. Координатор ГО “Команда небайдужих” Олександра Сиротенко розповіла, що запросили близько 30 родин учасників АТО, для дітлахів від трьох місяців до 15 років підготували подарунки.

“Подарунки підбирали індивідуально для кожної дитини, з урахуванням побажань батьків або самих малюків. Подарунки вдалось придбати коштом американської благодійної організації “RocMaidan”. Вони – наші друзі та постійні помічники, які часто перераховують нам гроші з Америки на благодійні проекти. Для новонароджених закупили розвиваючі ігри. Кожен пакет – унікальний, усі підписані. Тобто, це, дійсно, адресні подарунки”, – розповіла Олександра Сиротенко.

Вихованці Полтавського осередку Української академії лідерства підготували для дітлахів та їхніх батьків театралізовану виставу – вертеп із Дівою Марією, Йосипом, янголами, царем Іродом, дідьком, лихом та волхвами.