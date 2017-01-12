2017 01 12 19:05:55

У Полтаві безкоштовно поять кавою тих, хто змерз

Полтавців пригощають безкоштовно кавою та чаєм. До Всеукраїнської акції «Зігрій! Поділись теплом» долучилися й у Полтаві. Її ініціював Віце-прем’єр, міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко.

У люті морози та заметіль тим, хто змерз, допомогти готові власники кав’ярень. Наприклад, У «Львівській кав’ярні» роздають гарячі напої, які оплатили відвідувачі або самі працівники, аби ті, хто потребує, могли зігрітися.

«У нашій кав’ярні безкоштовно підвішуємо декілька філіжанок кави, чаю, тих напоїв, які можуть зігріти людей в таку гарну, але холодну погоду. Раніше це робили лише відвідувачі, нині це робить і заклад. Не обов’язково безхатченки користуються цією акцією, вона соціальна й вчить бути ближче один до одного», – сказала директор кав’ярні Катерина Бабіч.

Пропозиція “Підвішена кава” у меню кав’ярні діє вже два роки. З початку зими полтавці випили майже сто безкоштовних філіжанок. Щодня погрітися безплатною кавою та чаєм заходить до 5 людей.