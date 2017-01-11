2017 01 11 11:41:18

У Полтаві, аби запобігти вуличній торгівлі, проводять рейди (ФОТО)

Працівники сектору превенції відділення поліції № 1 міста Полтава провели перевірки торгівельної діяльності на прилеглих до ринків територіях, а також самих ринків, які розташовані у Київському районі міста Полтави. Правоохоронці перевіряли стан дотримання громадянами правил торгівлі.

Найбільшу кількість порушень правил торгівельної діяльності правохоронці зафіксували за межами ринків. Зокрема інспектори поліції виявили та задокументували факти торгівлі без дозвільних документів та грубого порушення санітарно-гігієнічних норм. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

За результатами перевірки дільничні офіцери поліції відділення поліції № 1 міста Полтава склали 8 адміністративних протоколів за статтею 160 (торгівля з рук у невстановлених місцях) та 4 адміністративні протоколи за статтею 159 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил торгівлі на ринках).