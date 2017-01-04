2017 01 04 11:18:12

У поліції радять полтавським водіям більше уваги приділяти дітям-пасажирам

За три дні 2017 року на території області сталося 3 дорожньо-транспортні пригоди, в яких травмовано четверо неповнолітніх.

Працівники поліції наголошують, що водії повинні турбуватися не лише про власну безпеку, а й про безпеку своїх пасажирів, особливо дітей. Аби діти безпечно могли себе почувати у транспортних засобах, дорослим слід створити відповідні умови.

У ГУ Нп у Полтавській області закликають водіїв не перевозити дітей на передніх сидіннях автомобілів. Слід використовувати автомобільні крісла та застосовувати паски безпеки.

“Пам’ятайте, комфортне розташування малюка в автомобільному кріслі не тільки убезпечить його життя, але й дозволить водію безперешкодно сконцентруватися на управлінні транспортним засобом. Слід правильно пояснити дітлахам, що автомобіль – не місце для гри. Шановні батьки, задля життя і здоров’я дітей, не ігноруйте заходи безпеки!”, – йдеться у повідомленні.