2017 01 05 15:07:55

У поліції Полтавщини обговорили питання роботи груп швидкого реагування

Нарада відбулася сьогодні під головуванням заступника начальника ГУНП Сергія Альошкіна та керівника управління превентивної діяльності обласної поліції Віталія Ботвини.

Також у заході взяли участь керівники патрульної поліції у місті Полтава та Кременчук та працівники блоку превенції Полтавщини. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

За словами Сергія Альошкіна, групи швидкого реагування патрулюватимуть не лише містом. Такі наряди будуть доступні до кожного жителя сільської місцевості. Адже спілкування з громадськістю, вжиття заходів превентивного характеру, перевірка підоблікового елементу, забезпечення публічного порядку, нагляд за безпекою руху – це основна задача цього підрозділу.

Віталій Ботвина також зазначив, що ефективність роботи груп швидкого реагування (ГШР) можливо збільшити за рахунок покращення матеріальної бази. Як наслідок, це дасть змогу поліції оперативно реагувати на повідомлення громадян. Так як більшість правопорушень вчиняються у великих містах, особливо важливо налагодити взаємодію з патрульною поліцією.

Наприкінці наради Сергій Альошкін вручив керівникам підрозділів сертифікати на багатофункціональні пристрої (принтер, сканер, ксерокс).