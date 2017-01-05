MENU
Полтавщина, Суспільство



2017 01 05 15:07:55

У поліції Полтавщини обговорили питання роботи груп швидкого реагування

pm541image001

Нарада відбулася сьогодні під головуванням заступника начальника ГУНП Сергія Альошкіна та керівника управління превентивної діяльності обласної поліції Віталія Ботвини.

pm959image002

Також у заході взяли участь керівники патрульної поліції у місті Полтава та Кременчук та працівники блоку превенції Полтавщини. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

pm549image003

За словами Сергія Альошкіна, групи швидкого реагування патрулюватимуть не лише містом. Такі наряди будуть доступні до кожного жителя сільської місцевості. Адже спілкування з громадськістю, вжиття заходів превентивного характеру, перевірка підоблікового елементу, забезпечення публічного порядку, нагляд за безпекою руху – це основна задача цього підрозділу.

pm26image004

Віталій Ботвина також зазначив, що ефективність роботи груп швидкого реагування (ГШР) можливо збільшити за рахунок покращення матеріальної бази. Як наслідок, це дасть змогу поліції оперативно реагувати на повідомлення громадян. Так як більшість правопорушень вчиняються у великих містах, особливо важливо налагодити взаємодію з патрульною поліцією.

pm384image005

Наприкінці наради Сергій Альошкін вручив керівникам підрозділів сертифікати на багатофункціональні пристрої (принтер, сканер, ксерокс).

pm629image009

pm525image008

pm189image007

pm288image006

Мітки:

Loading...

46 queries in 1,030 seconds.