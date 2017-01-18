2017 01 18 15:03:31

Поліція Полтавщини обговорила механізм укомплектування вакантних посад

Мета наради полягала у проведенні необхідної роз’яснювальної роботи та приведенні механізму укомплектування вакантних посад до вимог Національної поліції. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.



У робочій зустрічі, під головуванням заступника начальника поліції області Дениса Захарченка та керівника кадрового апарату Главку Сергія Гаврика, взяли участь представники від керівництва 12 територіальних органів поліції по лінії превентивної діяльності та кримінального блоку.

Увагу акцентували на роз’ясненні громадянам, які виявили бажання служити в поліції, процесу конкурсного відбору та основних вимог до вакантних посад.

Наголосивши на пріоритетах Нацполіції, Денис Захарченко зауважив, що головне завдання поліції – створити умови для надання якісних послуг, чого можливо досягти винятково за рахунок укомплектування підрозділів мотивованими, ініціативними та розумними фахівцями.