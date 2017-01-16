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Кримінал, Полтавщина, Суспільство



2017 01 16 11:09:12

У одному з нічних клубів Полтавщини охоронець отримав ножове поранення

 

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15 січня, близько 1-40 години до Кременчуцького відділу поліції надійшло повідомлення від лікаря Кременчуцької районної лікарні про те, що до хірургічного відділення з діагнозом – проникаюче ножове поранення черевної порожнини та внутрішньочеревною кровотечею госпіталізовано 21-річного охоронця нічного клубу. Про це повідомляє Кременчуцький відділ поліції ГУНП в Полтавській області.

Поліція встановила, що під час угамування конфлікту з відвідувачами клубу у охоронця зав’язався конфлікт, який переріс в бійку. Під час якого потерпілий і отримав поранення невідомим предметом.

Протягом доби оперативниками встановлено винуватця скоєного . Ним виявився 47-річний місцевий мешканець .

«Затриманий разом зі знайомим прибули відпочити в нічний клуб. Коли охорона закладу запропонувала їм покинути приміщення зав’язався не просто конфлікт, а бійка. В ході якої за допомогою звичайного «карманного ножа» фігурант і травмував охоронця »- повідомив Олександр Коцар начальник Кременчуцького відділу поліції

За скоєне затриманому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

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