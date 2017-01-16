У одному з нічних клубів Полтавщини охоронець отримав ножове поранення

Протягом доби оперативниками встановлено винуватця скоєного . Ним виявився 47-річний місцевий мешканець .
«Затриманий разом зі знайомим прибули відпочити в нічний клуб. Коли охорона закладу запропонувала їм покинути приміщення зав’язався не просто конфлікт, а бійка. В ході якої за допомогою звичайного «карманного ножа» фігурант і травмував охоронця »- повідомив Олександр Коцар начальник Кременчуцького відділу поліції
За скоєне затриманому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.