У одному з нічних клубів Полтавщини охоронець отримав ножове поранення

Поліція встановила, що під час угамування конфлікту з відвідувачами клубу у охоронця зав’язався конфлікт, який переріс в бійку. Під час якого потерпілий і отримав поранення невідомим предметом.

Протягом доби оперативниками встановлено винуватця скоєного . Ним виявився 47-річний місцевий мешканець .

«Затриманий разом зі знайомим прибули відпочити в нічний клуб. Коли охорона закладу запропонувала їм покинути приміщення зав’язався не просто конфлікт, а бійка. В ході якої за допомогою звичайного «карманного ножа» фігурант і травмував охоронця »- повідомив Олександр Коцар начальник Кременчуцького відділу поліції

За скоєне затриманому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.