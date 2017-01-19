2017 01 19 15:05:11

У Нових Санжарах влаштували патріотичне свято, присвячене землякам-учасникам АТО (ФОТО)

У Новосанжарському центрі культури та дозвілля був проведений патріотично-виховний захід “Славимо всіх, хто відстоює мир”, присвячений вшануванню земляків-учасників АТО, зокрема народного героя України Івана Банка. Про це повідомили у Новосанжарській районній раді.

З привітанням до учасників зібрання звернувся голова райради Геннадій Супрун, який висловив слова подяки нашому земляку, його побратимам та усім військовослужбовцям, які гідно служать українському народу.

За відданість Україні, активну громадянську позицію та значний особистий внесок у захист незалежності, суверенітету, територіальної цілісності Української держави відзнакою районної ради «Іменний годинник» було нагороджено військовослужбовця-контрактника, учасника бойових дій в зоні АТО Івана Банка, удостоєного почесного звання «Народний герой України».

Учасники патріотичного заходу переглянули документальні фільми «Звичаї героїв» та «Народний герой України». Після перегляду фільму було згадано наших земляків – героїв, які проходять службу в зоні АТО та про тих, хто загинули за незалежність нашої Батьківщини. Ніхто не залишився байдужим до переглянутого. Особливий відгук в душі викликав фільм у тих, чиї близькі нині знаходяться в зоні антитерористичної операції.